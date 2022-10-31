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Рязанская область оказалась в пятерке рейтинга безопасных регионов
В основу исследования положены данные МВД России — количество преступлений зарегистрированных в январе-сентябре 2022 года.

Рязанская область оказалась на четвертом месте в рейтинге безопасных регионов. Его подготовили специалисты агентства РИА Новости.

В основу исследования положены данные МВД России — количество преступлений зарегистрированных в январе-сентябре 2022 года.

Так, количество преступлений, зарегистрированных в период с января по сентябрь 2022 года в Рязанской области, составило 64,6% на десять тысяч населения. Количество тяжких и особо тяжких преступлений в этот же период составило 20,6%.

Помимо Рязанской области, самыми безопасными регионами признали Чеченскую Республику, Республику Ингушетию и Республику Дагестан. При этом самыми опасными регионами, по данным МВД, считаются Амурская область, Республика Алтай и Республика Бурятия.