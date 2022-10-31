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Рязанская компания задолжала сотрудникам более 1,5 миллиона рублей
По данному факту возбуждено уголовное дело.

Рязанские следователи завели уголовное дело на руководителя компании из-за невыплаты зарплат своим сотрудникам. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщается на сайте СУ С. К. России по региону.

Установлено, что в период с 2020 по 2021 годы руководство организации не выплатило зарплату 11 сотрудникам. Из-за этого образовалась задолженность на сумму более 1,5 миллиона рублей. При этом подозреваемый имел средства для погашения указанной задолженности перед работниками организации.

По данному факту проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.