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Россияне могут получить повестки на мобилизацию даже после заявления Шойгу
В некоторых регионах России заявили, что частичная мобилизация продолжится, пока президент не подпишет указ о ее завершении.

Россияне получат повестки, если их выписали до заявления главы Минобороны Сергея Шойгу о завершении частичной мобилизации. Об этом на горячей линии рассказали журналисту РЗН. инфо 31 октября, в понедельник.

Корреспондент издания поинтересовался, могут ли сейчас мобилизовать, если министр обороны заявил о прекращении набора. Специалисты объяснили, что новых повесток никто выписывать не будет, но если документы были оформлены до заявления Шойгу, то повестки донесут до потенциальных мобилизованных.

Такой же вопрос журналист РЗН. инфо задал главному военкому Рязанской области Олегу Серкезу, тот от комментариев отказался.

В некоторых регионах России, например, в Тюменской области, прошли сообщения, что частичная мобилизация продолжится, пока президент не подпишет указ о ее завершении.

Напомним, в пятницу, 28 октября, Сергей Щойгу доложил Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в России.