Россиян, подлежавших мобилизации, начали выпускать из страны

Известно, что ранее принадлежавших мобилизации мужчин убрали из базы, которой пользовались в период призыва. Там находились граждане, которые подлежали мобилизации, — обычно те, кто служили или окончили военную кафедру.

Россиян, подлежавших мобилизации, начали выпускать из страны. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщил Telegram-канал Baza.

Известно, что ранее принадлежавших мобилизации мужчин убрали из базы, которой пользовались в период призыва. Там находились граждане, которые подлежали мобилизации, — обычно те, кто служили или окончили военную кафедру. Если такой человек пытался выехать из России, на пропускном пункте ему выдавали бумагу об отказе.

Позже министр обороны Сергей Шойгу заявил, что задание по мобилизации выполнено. В связи с этим россияне могут свободно выезжать из страны.