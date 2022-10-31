Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 31
Втр, 01
Срд, 02
ЦБ USD 61.62 0.09 01/11
ЦБ EUR 61.12 -0.01 01/11
Нал. USD 64 / 66.57 31/10 14:10
Нал. EUR 62.05 / 65.4 31/10 14:10
Новости
Мобилизация
Публикации
Что происходит?! Пять жутко мистических книг к Хэллоуину
Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-гор...
28 октября 16:27
2 848
Сколько стоят рязанские новостройки и почему они дорожают
По итогам трех кварталов этого года Рязань вошла в пяте...
20 октября 14:21
12 304
В Рязанской области открыли современный центр Ростсельмаш
14 октября под Рязанью, на трассе М5 рядом с поселком Т...
18 октября 09:05
10 408
Как раньше проходила мобилизация в Рязани
Корреспондент РЗН. инфо изучил, как проходила мобилизац...
17 октября 12:20
13 590
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Россиян, подлежавших мобилизации, начали выпускать из страны
Известно, что ранее принадлежавших мобилизации мужчин убрали из базы, которой пользовались в период призыва. Там находились граждане, которые подлежали мобилизации, — обычно те, кто служили или окончили военную кафедру.

Россиян, подлежавших мобилизации, начали выпускать из страны. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщил Telegram-канал Baza.

Известно, что ранее принадлежавших мобилизации мужчин убрали из базы, которой пользовались в период призыва. Там находились граждане, которые подлежали мобилизации, — обычно те, кто служили или окончили военную кафедру. Если такой человек пытался выехать из России, на пропускном пункте ему выдавали бумагу об отказе.

Позже министр обороны Сергей Шойгу заявил, что задание по мобилизации выполнено. В связи с этим россияне могут свободно выезжать из страны.