Путин признался, что удары по украинским объектам стали «отчасти ответом» на теракт в Севастополе

Владимир Путин признался, что удары по украинским объектам сегодня стали отчасти ответом на теракт в Севастополе. Об этом он заявил 31октября на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи.

«Отчасти так и есть. Но это не все, что мы могли бы сделать», — ответил Путин на вопрос журналиста о том, являются ли массированные удары, нанесенные 31 октября по объектам Украины, ответом на события в Севастополе.

Напомним, Россия после теракта в Севастополе решила остановить участие в зерновой сделке.