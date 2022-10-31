Прокуратура поставила на контроль проверку причин ДТП со скорой в центре Рязани

Прокуратура региона проконтролирует проверку причин ДТП со скорой, произошедшего в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

ДТП произошло 30 октября в 16:50 у дома № 28 по улице Ленина. В результате аварии перевернулась машина скорой. В ДТП пострадали фельдшер, а также пассажир легкового автомобиля.

Проверку после ДТП назначили в ГИБДД. Она поставлена на контроль прокуратурой Советского района Рязани.

Ранее появились фото и видео с места аварии.