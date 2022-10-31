Полиция обратилась к рязанским водителям

Сообщение опубликовали на странице УМВД в соцсети.

Региональное УМВД выпустило рекомендацию для рязанских водителей. Сообщение опубликовано на странице «ВКонтакте».

Водителям рекомендовали поторопиться со сменой летних шин на зимние, а также быть аккуратными на дорогах утром и вечером, соблюдать дистанцию и выбирать скорость движения, исходя из погодных условий.

«Сцепление с дорогой существенно снижается, что может привести к возникновению неконтролируемого заноса и дорожно-транспортному происшествию», — отметили в сообщении.