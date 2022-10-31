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Полицейские ищут свидетелей аварии в Рязани между «Шкодой» и «Ауди»
В ДТП пострадали четыре человека.

Рязанские полицейские ищут свидетелей аварии, где пострадали четыре человека. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась 24 октября примерно в 15.55 на 198-м километре автодороги М5 «Урал» в Рязани. Там 68-летний рязанец на автомобиле Skoda Octavia врезался в Audi А4, которым управлял 42-летний мужчина. После этого последний автомобиль вылетел в кювет.

В ДТП пострадали оба водителя, а также 41-летняя пассажирка «Шкоды» и 21-летняя пассажирка автомобиля «Ауди».

Всех, кто стал свидетелем аварии, просьба сообщить по телефону (4912) 44-46-08, или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1, кабинет № 12.