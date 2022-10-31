Песков заявил, что Кремль отдельно сообщит об окончании частичной мобилизации

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал регионы ориентироваться на заявление министра обороны Сергея Шойгу о выполнении задачи по частичной мобилизации. Об этом передает RT .

Песков заявил, Кремль отдельно проинформирует об окончании частичной мобилизации и призвал ориентироваться на заявление главы Минобороны.

Напомним, 28 октября министр заявил, что задача по призыву 300 тысяч человек выполнена, дополнительных мобилизационных мероприятий не планируется.