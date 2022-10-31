Опубликовано видео с первыми мобилизованными из Рязани, которые отправились к местам проведения боевого слаживания

Появилось видео с первыми мобилизованными из Рязани, которые отправились к местам проведения боевого слаживания. Ролик опубликован в Telegram-канале Минобороны России.

Отмечается, что все убывающие военнослужащие с момента мобилизации до отправки проходили ежедневную 10-часовую боевую подготовку на полигонах Западного военного округа, находящихся в Рязанской области.

«Практическая подготовка осуществлялась опытными инструкторами и боевыми офицерами с учетом особенностей проведения СВО», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что две тысячи мобилизованных рязанцев планировали вывезти 29 октября.