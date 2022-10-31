Опубликовано совместное заявление Путина, Пашиняна и Алиева

Президента России Владимира Путина, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщили о важности подготовки к заключению мирного договора между Ереваном и Баку. Об этом говорится в совместном заявлении политиков, опубликованном на сайте Кремля.

Стороны подчеркнули важность подготовки к мирному договору в целях достижения устойчивого и долгосрочного мира в регионе.

Отмечается, что Москва одержит содействие странам на основе имеющихся наработок. Также лидеры стран подчеркнули важность «позитивной атмосферы между Азербайджаном и Арменией» для продолжения диалога между представителями общественности, а также запуска трехсторонних межпарламентских контактов в целях укрепления доверия между народами двух стран.

Стороны подтвердили, что придерживаются договоренностей от 9 ноября 2020 года и намерены приложить дополнительные усилия для решения остающихся гуманитарных вопросов в интересах нормализации отношений Еревана и Баку, обеспечения мира, стабильности, безопасности и устойчивого экономического развития Южного Кавказа.