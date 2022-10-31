На Северной окружной в Рязани произошло серьезное ДТП

По информации очевидцев, ДТП произошло примерно в 7:20 на Северной окружной, у моста через Трубеж.

Утром в понедельник, 31 октября, в Рязани произошло ДТП на Северной окружной. Об этом сообщили очевидцы в группе «Подслушано у водителей в Рязани» «ВКонтакте».

По информации очевидцев, авария произошла примерно в 7:20 на Северной окружной, у моста через Трубеж.

На место приехала реанимация.

«Крепко они там встретились, я так понял „ГАЗель“ развернуло. Надеюсь, все живы, здоровы», — написал один из очевидцев.

Согласно сервису «Яндекс.Пробки», из-за аварии возникла крупная пробка.

В ДТП пострадали два человека.

Напомним, на Московском шоссе образовалась пробка из-за ДТП.