На камеры попал момент столкновения скорой и легковушки у рязанской филармонии

Кадры опубликовали в соцсетях.

На городские камеры попал момент столкновения Peugeot и автомобиля скорой помощи. Кадры в понедельник, 31 октября, опубликовали в группе «Дороги Рязани».

Авария случилась в воскресенье, 30 октября, на пересечении улиц Ленина и Свободы. Пострадали водитель и пассажирка служебной машины.

На кадрах видно, что автомобиль скорой помощи двигался со световым спецсигналами.

Позже в соцсетях появилось видео с места происшествия.