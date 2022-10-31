На камеры попал момент столкновения скорой и легковушки у рязанской филармонии
Кадры опубликовали в соцсетях.
На городские камеры попал момент столкновения Peugeot и автомобиля скорой помощи. Кадры в понедельник, 31 октября, опубликовали в группе «Дороги Рязани».
Авария случилась в воскресенье, 30 октября, на пересечении улиц Ленина и Свободы. Пострадали водитель и пассажирка служебной машины.
На кадрах видно, что автомобиль скорой помощи двигался со световым спецсигналами.
Позже в соцсетях появилось видео с места происшествия.