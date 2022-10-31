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Huawei планирует окончательно покинуть Россию

Huawei планирует окончательно покинуть рынок России. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники.

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков уточнил, что продавать базовые станции для сотовой связи компания перестала еще весной. Китайский вендор также не ввозит в Россию планшеты, ноутбуки, телевизоры и другую технику. Еще один источник подтвердил, что Huawei действительно не реализует свои устройства напрямую.

О закрытии торговых точек в России Huawei объявляла в июне. По словам Кускова, единицы техники, оставшиеся в магазине бренда — остатки прежних поставок. Он предположил, что отсутствие новых партий приведет к закрытию онлайн-магазина.

PR-менеджер Consumer Business Group компании Huawei в России Мария Кривцова ответила, что «у нее нет информации» об уходе бренда из России.