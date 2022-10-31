Huawei планирует окончательно покинуть Россию

Huawei планирует окончательно покинуть рынок России. Об этом пишут « Известия » со ссылкой на источники.

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков уточнил, что продавать базовые станции для сотовой связи компания перестала еще весной. Китайский вендор также не ввозит в Россию планшеты, ноутбуки, телевизоры и другую технику. Еще один источник подтвердил, что Huawei действительно не реализует свои устройства напрямую.

О закрытии торговых точек в России Huawei объявляла в июне. По словам Кускова, единицы техники, оставшиеся в магазине бренда — остатки прежних поставок. Он предположил, что отсутствие новых партий приведет к закрытию онлайн-магазина.

PR-менеджер Consumer Business Group компании Huawei в России Мария Кривцова ответила, что «у нее нет информации» об уходе бренда из России.