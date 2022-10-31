Глава Клепиковского района наградил представителя «УАЗ Автоимпорт» за помощь в тушении лесных пожаров
По словам Дениса Ефанова, во время лесных пожаров не было времени разговаривать и делиться мнениями. Работали все на пределе возможностей для достижения общей цели. У каждого были свои задачи, но только совместная работа позволила добиться высоких результатов.
27 октября по приглашению главы Клепиковского муниципального района Дениса Ефанова представитель официального дилерского центра «УАЗ Автоимпорт» наряду с координаторами волонтерского корпуса «Подслушано у водителей Рязани» и поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» получил награду за активное участие в тушении лесных пожаров в Клепиковском районе.
Глава района особо отметил, что помощь была значительной и важной в сложившейся ситуации. По его словам, во время лесных пожаров не было времени разговаривать и делиться мнениями. Работали все на пределе возможностей для достижения общей цели. У каждого были свои задачи, но только совместная работа позволила добиться высоких результатов.
Глава района хотел лично поблагодарить автомобилистов за помощь и передал благодарственные письма тем, кто помогал в доставке продовольствия.
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