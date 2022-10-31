Глава Клепиковского района наградил представителя «УАЗ Автоимпорт» за помощь в тушении лесных пожаров

По словам Дениса Ефанова, во время лесных пожаров не было времени разговаривать и делиться мнениями. Работали все на пределе возможностей для достижения общей цели. У каждого были свои задачи, но только совместная работа позволила добиться высоких результатов.

27 октября по приглашению главы Клепиковского муниципального района Дениса Ефанова представитель официального дилерского центра «УАЗ Автоимпорт» наряду с координаторами волонтерского корпуса « Подслушано у водителей Рязани » и поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» получил награду за активное участие в тушении лесных пожаров в Клепиковском районе.

Глава района особо отметил, что помощь была значительной и важной в сложившейся ситуации. По его словам, во время лесных пожаров не было времени разговаривать и делиться мнениями. Работали все на пределе возможностей для достижения общей цели. У каждого были свои задачи, но только совместная работа позволила добиться высоких результатов.

Глава района хотел лично поблагодарить автомобилистов за помощь и передал благодарственные письма тем, кто помогал в доставке продовольствия.