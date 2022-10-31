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Блогер скупил рязанский магазин и сделал его бесплатным для жителей
Видеоролик появился на YouTube канале Абракадабра ТV.

Российский блогер скупил сельский магазин и сделал его бесплатным для жителей. Видеоролик появился на YouTube канале Абракадабра ТV.

«Люди в деревнях сидят, никакого чуда не видят и не верят в него давно. Хочется их удивить», — рассказал о своих планах блогер.

Съемочная группа приехала в рязанское село Веретье. По пути команда отметила, что состояние дороги, ведущей в деревню, в отвратительном состоянии. По словам блогера, в одной из ям на машине чуть не слетела подвеска.

Блогер зашел в первый магазин, где пообщался с продавщицей и заплатил за все товары в магазине. Затем внутрь стали заходить пенсионеры и родители с детьми. Поначалу жители стеснялись камеры и брали продуктов по-минимуму, но блогер помогал собирать «продуктовую корзину» и жители уходили с полными пакетами.

Заглянула в магазин и глава сельского поселения Татьяна Федоровна. Ее возмутило поведение съемочной группы.

«Ей не понравилось, что без уведомления приехали на ее „якобы“ территорию. Что нужно было заказать пропуск или заехать к ней», — пояснил российский блогер.

Также он поинтересовался у людей, почему не делают дорогу и какое у них отношение к местной власти. Многие отметили, «что для народа ничего не делают и проблемы в селе не решают».

В конце видео в магазин пришла вторая продавщица и стала грозиться закрыть его раньше времени из-за присутствия съемочной группы. Позже она заявила, что деньги «могут быть фальшивыми» и она беспокоится за людей. Однако жители не обращали на ее слова внимания и продолжили забирать продукты. Они поблагодарили российского блогера за щедрый подарок.