В Шилове пенсионерка ушла на прогулку и потерялась

В Шилове разыскивают 77-летнюю пенсионерку. Силина (Ромашкина) Галина Степановна 1945 года рождения в воскресенье, 30 октября, ушла на прогулку и потерялась. О поисках сообщается в группе «ЛизаАлерт».

В Шилове разыскивают 77-летнюю пенсионерку. Силина (Ромашкина) Галина Степановна 1945 года рождения в воскресенье, 30 октября, ушла на прогулку и потерялась. О поисках сообщается в группе « ЛизаАлерт ».

Приметы: рост 163 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые. Одежда: бежевый пуховик, темная шапка, черные сапоги.

Женщина не ориентируется в пространстве.