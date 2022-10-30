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В Шилове пенсионерка ушла на прогулку и потерялась
В Шилове разыскивают 77-летнюю пенсионерку. Силина (Ромашкина) Галина Степановна 1945 года рождения в воскресенье, 30 октября, ушла на прогулку и потерялась. О поисках сообщается в группе «ЛизаАлерт».

В Шилове разыскивают 77-летнюю пенсионерку. Силина (Ромашкина) Галина Степановна 1945 года рождения в воскресенье, 30 октября, ушла на прогулку и потерялась. О поисках сообщается в группе «ЛизаАлерт».

Приметы: рост 163 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые. Одежда: бежевый пуховик, темная шапка, черные сапоги.

Женщина не ориентируется в пространстве.

О местонахождении пропавшей просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112. Инфорг: Вера (Верася) +7 (920) 632-92-51.