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В Рязани впервые провели внутриутробное переливание крови ребенку
В областном перинатальном центре впервые провели внутриутробное переливание крови ребенку. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в своем телеграм-канале.

В областном перинатальном центре впервые провели внутриутробное переливание крови ребенку. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в своем телеграм-канале.

По его словам, одно из принятых решений в новом подходе к организации системы родовспоможения в регионе — это ведение беременных высокой группы риска исключительно в областном перинатальном центре.

«Начинаем внедрять в работу новые для нашей области методики и практики.

Например, в перинатальном центре впервые провели внутриутробное переливание крови ребенку. Это ювелирная работа, и такие операции позволят внести весомый вклад в снижение младенческой смертности. Благодаря квалификации и опыту новых специалистов перинатального центра там начали проводить сложные операции по собственным уникальным методикам», — написал Малков.

Он добавил, что группы риска будут устанавливаться по специальной шкале, разработанной ведущими сотрудниками перинатального центра в сотрудничестве с кафедрой акушерства и гинекологии РГМУ. Главврачи, допустившие проблемные роды в своих учреждениях, будут нести серьезную индивидуальную ответственность в случае, если риск можно было спрогнозировать.