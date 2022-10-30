В Рязани из горящего дома спасли семерых человек

В Рязани вечером в субботу, 29 октября, произошел пожар в общежитии на улице Пугачева. Сообщение о возгорании поступило в 20:36, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В Рязани вечером в субботу, 29 октября, произошел пожар в общежитии на улице Пугачева. Сообщение о возгорании поступило в 20:36, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

На пожаре спасли семерых человек, в том числе ребенка. Пострадал 41-летний мужчина, его госпитализировали.

Площадь пожара составила 3 квадратных метра, огонь повредил постельные принадлежности. На место выезжали пять пожарных автомобилей, 15 человек.