В Индии обрушился мост с людьми, погибли более 40 человек

В Индии при обрушении моста погибли не менее сорока человек, сообщает телеканал Odisha TV. Также более 100 пропали без вести.

В Индии при обрушении моста погибли не менее сорока человек, сообщает телеканал Odisha TV. Также более 100 пропали без вести.

Подвесной мост обрушился в штате Гуджарат. Мост на плотине Мачху в Морби был закрыт последние два года и вновь открылся после реконструкции день назад. По данным телеканала, в момент ЧП на мосту находились более 500 человек, среди них дети.

Премьер-министр Нарендра Моди поручил оказать всю необходимую помощь и выделить средства семьям погибших и раненым.

Известно, что оказание помощи затруднено из-за сильного течения реки и темного времени суток.