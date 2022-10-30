В аварии с машиной скорой в центре Рязани пострадала пассажирка «Пежо»

В полиции уточнили информацию о пострадавших в ДТП с участием скорой и легковушки, которое произошло в центре Рязани в воскресенье, 30 октября.

В полиции уточнили информацию о пострадавших в ДТП с участием скорой и легковушки, которое произошло в центре Рязани в воскресенье, 30 октября.

ДТП произошло примерно в 16:50 на улице Ленина, напротив дома 28, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации, 59-летний рязанец за рулем машины скорой помощи столкнулся с автомобилем Peugeot под управлением 55-летнего мужчины.

В результате ДТП 30-летняя пассажирка автомобиля УАЗ и 55-летняя пассажирка Peugeot обращались за медицинской помощью.

Проводится проверка.

Напомним, в центре Рязани вечером 30 октября опрокинулась машина скорой помощи, ДТП произошло на перекрестке улиц Ленина и Свободы.

Ранее появилось видео с места аварии.