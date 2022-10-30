В Адыгее при падении мотодельтаплана погибли два человека

В горах Адыгеи разбился мотодельтаплан, погибли два человека. Момент крушения попал на видео.

В горах Адыгеи разбился мотодельтаплан, погибли два человека. Момент крушения попал на видео.

При падении транспортное средство загорелось, сообщает в ГУ МЧС по региону.

В 11:10 спасателям поступило сообщение о том, что в Майкопском районе, где проходит автодорога станица Даховская — плато Лаго-Наки, произошло падение мотодельтаплана.

По прибытии экстренных служб было установлено, что при падении транспортное средство загорелось.