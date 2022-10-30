Семьи мобилизованных в Пронском районе освободили от платы за детсад
В Пронском районе семьи мобилизованных для участия в спецоперации на Украине освободили от платы за детский сад. Решение приняли депутаты районной думы, сообщается на сайте ИД «Пресса».
В Пронском районе семьи мобилизованных для участия в спецоперации на Украине освободили от платы за детский сад. Решение приняли депутаты районной думы, сообщается на сайте
«Раньше за детский садик не платили семьи контрактников и ветеранов боевых действий. А теперь и семьи мобилизованных жителей Пронского района. В школах детей из семей военнослужащих также бесплатно обеспечат обедами. Они получат полноценное двухразовое питание», — отметила начальник управления образования Александра Кучинова.
Все расходы на себя взял районный бюджет.