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Семьи мобилизованных в Пронском районе освободили от платы за детсад
В Пронском районе семьи мобилизованных для участия в спецоперации на Украине освободили от платы за детский сад. Решение приняли депутаты районной думы, сообщается на сайте ИД «Пресса».

В Пронском районе семьи мобилизованных для участия в спецоперации на Украине освободили от платы за детский сад. Решение приняли депутаты районной думы, сообщается на сайте ИД «Пресса».

«Раньше за детский садик не платили семьи контрактников и ветеранов боевых действий. А теперь и семьи мобилизованных жителей Пронского района. В школах детей из семей военнослужащих также бесплатно обеспечат обедами. Они получат полноценное двухразовое питание», — отметила начальник управления образования Александра Кучинова.

Все расходы на себя взял районный бюджет.