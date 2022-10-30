Россия включила в список недружественных стран еще 11 территорий

Правительство Р. Ф. добавило еще 11 Британских заморских территорий в перечень недружественных. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Российское правительство добавило еще 11 Британских заморских территорий в перечень недружественных, сообщает кабмин. Все эти территории поддержали санкции.

«Правительство расширило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия. Распоряжение об этом подписано. В перечень добавлено еще 11 Британских заморских территорий, поддержавших санкции, введенные Великобританией в отношении России», — говорится в сообщении.

Список пополнили Бермуды, Британская антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, острова Кайман, Фолклендские острова, Монтсеррат, острова Питкэрн, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос.

Вначале в перечне значились три подконтрольные Британии территории — остров Ангилья, Британские Виргинские острова и Гибралтар. Теперь все 14 Британских заморских территорий считаются недружественными.