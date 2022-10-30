Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 30
11°
Пнд, 31
Втр, 01
ЦБ USD 61.53 0.17 29/10
ЦБ EUR 61.13 -0.44 29/10
Нал. USD 64 / 68.5 29/10 09:35
Нал. EUR 64 / 68.5 29/10 09:35
Новости
Мобилизация
Публикации
Что происходит?! Пять жутко мистических книг к Хэллоуину
Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-гор...
28 октября 2022 16:27
1 907
Сколько стоят рязанские новостройки и почему они дорожают
По итогам трех кварталов этого года Рязань вошла в пяте...
20 октября 14:21
11 317
В Рязанской области открыли современный центр Ростсельмаш
14 октября под Рязанью, на трассе М5 рядом с поселком Т...
18 октября 09:05
9 536
Как раньше проходила мобилизация в Рязани
Корреспондент РЗН. инфо изучил, как проходила мобилизац...
17 октября 12:20
12 643
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Россия включила в список недружественных стран еще 11 территорий
Правительство Р. Ф. добавило еще 11 Британских заморских территорий в перечень недружественных. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Российское правительство добавило еще 11 Британских заморских территорий в перечень недружественных, сообщает кабмин. Все эти территории поддержали санкции.

«Правительство расширило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия. Распоряжение об этом подписано. В перечень добавлено еще 11 Британских заморских территорий, поддержавших санкции, введенные Великобританией в отношении России», — говорится в сообщении.

Список пополнили Бермуды, Британская антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, острова Кайман, Фолклендские острова, Монтсеррат, острова Питкэрн, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос.

Вначале в перечне значились три подконтрольные Британии территории — остров Ангилья, Британские Виргинские острова и Гибралтар. Теперь все 14 Британских заморских территорий считаются недружественными.