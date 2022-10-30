При давке в Сеуле погибли три россиянки

В Сеуле во время давки в районе Итхэвон 29 октября погиб 151 человек, жертвами в том числе стали три россиянки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Южной Корее.

В Сеуле во время давки в районе Итхэвон 29 октября погиб 151 человек, жертвами в том числе стали три россиянки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Южной Корее.

«Всего три гражданки РФ погибли. Последняя погибшая та, что числилась пострадавшей. Ее нашли родственники. Скончалась в больнице», — сказал представитель посольства.

В районе, где проходили вечеринки в честь Хэллоуина, в узком переулке рядом с отелем Hamilton началась давка. На данный момент известно, что погиб как минимум 151 человек, еще 82 пострадали. Среди жертв — 19 иностранцев.

Дорога этого переулка спускается вниз, сужаясь, покрытие неровное. Попавшие в давку могли легко споткнуться и упасть из-за напора толпы.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с трагедией.