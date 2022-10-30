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Подозреваемым в убийстве школьницы в Ростовской области стал ее 12-летний родственник
К убийству 12-летней девочки в ростовском хуторе мог быть причастен ее ровесник. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

К убийству 12-летней девочки в ростовском хуторе мог быть причастен ее ровесник. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Следователи установили причастного к преступлению в Усть-Донецком районе. Им оказался дальний родственник жертвы.

По данным регионального ведомства, 25 октября в хуторе Тереховский нашли убитой 12-летнюю девочку со множеством колото-резаных ранений и черепно-мозговой травмой. Было возбуждено уголовное дело.

Между девочкой и подозреваемым в убийстве произошел словесный конфликт, после чего он нанес ей телесные повреждения, от которых она скончалась.