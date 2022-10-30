Генпрокуратура опровергла информацию о требовании блокировки домена Telegram

В Генпрокуратуре заявили, что не направляли в Роскомнадзор требование блокировать домен t.me. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Генпрокуратуре заявили, что не направляли в Роскомнадзор требование блокировать домен t.me. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Генпрокуратура России не направляла требование о блокировке домена t. me», — говорится в сообщении.

В субботу, 29 октября, в реестре Роскомнадзора появилась информация о том, что доступ к домену t. me ограничен по требованию Генпрокуратуры.

После Роскомнадзор сообщил, что блокировка доступа к Telegram уже исключена. Домен t. me пропал из реестра заблокированных ресурсов, но некоторое время не работал.