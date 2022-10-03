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Военкома Хабаровского края отстранили от должности из-за ошибок во время частичной мобилизации
За десять дней частичной мобилизации повестки получили несколько тысяч хабаровчан, половина из них вернулась домой, как не подходящие под критерии.

Военного комиссара Хабаровского края Юрия Лойко отстранили от должности из-за ошибок во время частичной мобилизации. Об этом глава региона Михаил Дягтерев сообщил в своем Telegram-канале.

Губернатор рассказал, что за десять дней частичной мобилизации повестки получили несколько тысяч хабаровчан, половина из них вернулась домой, как не подходящие под критерии.

Дегтярев уточнил, что увольнение военкома не повлияет на выполнение задач, поставленных президентом.

Ранее из-за ошибок во время частичной мобилизации отправили в отставку военкома Магаданской области.

Напомним, 21 сентября президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию.

Фото Mash