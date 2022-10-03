«Вид Сбоку»: в рязанской областной прокуратуре началась масштабная проверка
Также сообщается, что у Зайцева запланирована встреча с губернатором Павлом Малковым.
В рязанской областной прокуратуре началась масштабная проверка. Об этом
По данным издания, в понедельник, 3 октября, в Рязань приехал заместитель генпрокурора Сергей Зайцев. В прокуратуре Рязанской области начали масштабную проверку.
Также сообщается, что у Зайцева запланирована встреча с губернатором Павлом Малковым.
В пресс-службе облпрокуратуры визит не прокомментировали.
Фото с сайта «Вид сбоку»