В Югре жители продолжают получать повестки после выполнения плана по частичной мобилизации

В окружном военкомате уточнили, что повестки присылают для уточнения данных.

В Югре жители продолжают получать повестки после выполнения плана по частичной мобилизации. Об этом в понедельник, 3 октября, сообщил портал URA.ru со ссылкой на окружной военным комиссариат.

Жители Ханты-Мансийского автономного округа пожаловались, что продолжают получать повестки в военкоматы несмотря на то, что призыв на частичную мобилизацию в регионе уже закончен.

В окружном военкомате уточнили, что повестки присылают для уточнения данных.