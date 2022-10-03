В Уфе хоккеиста оштрафовали на 2,2 миллиона рублей за покупку военного билета и водительских прав

Установлено, что в 2019 году бывший игрок «Салавата Юлаева» Владислав Лукин купил военный билет и водительское удостоверение через знакомого. На суде спортсмен признался в совершении преступления.

В Уфе оштрафовали хоккеиста-уклониста. Об этом в понедельник, 3 октября, сообщили РИА Новости со ссылкой на региональный следком.

Установлено, что в 2019 году бывший игрок «Салавата Юлаева» Владислав Лукин купил военный билет и водительское удостоверение через знакомого. На суде спортсмен признался в совершении преступления.

Гособвинитель просил суд назначить хоккеисту наказание в виде штрафа в размере трех миллионов рублей. Однако суд назначил ему наказание в виде штрафа 2,2 миллиона рублей в пользу государства.

По словам адвоката хоккеиста Сергея Кожевникова, защита еще не решила, будут ли они обжаловать решение суда. Также он добавил, что Лукин пойдет служить в армии.

Позже в аналогичном преступлении следователи уличили еще двух спортсменов из этой же команды — Анвара Сулейманова и Михаила Воробьева, которые дали взятку в размере 170 и 175 тысяч рублей.