В Свердловской области погиб еще один мобилизованный

В Свердловской области скончался еще один мобилизованный. Об этом в понедельник, 3 октября,
Установлено, что мобилизованный прибыл из Курганской области на сборный пункт на Среднем Урале. У него случился приступ эпилепсии на фоне алкогольного отравления.
Также омбудсмен сообщила, что делом второго мобилизованного, тело которого нашли в столовой с двумя порезами на шее, занялись военные следователи.
«Смерть одного может быть связана с приступом эпилепсии на фоне алкогольного отравления. В причинах гибели второго разбираются военные следователи, дело контролирует военный прокурор Еланского гарнизона, — сообщила омбудсмен.
Напомним, трагедия с мобилизованным случилась в субботу, 1 октября.