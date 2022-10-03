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В Свердловской области погиб еще один мобилизованный
Оба мобилизованных были из Курганской области.

В Свердловской области скончался еще один мобилизованный. Об этом в понедельник, 3 октября, сообщил портал E1.ru со ссылкой на свердловского омбудсмена Татьяну Мерзлякову.

Установлено, что мобилизованный прибыл из Курганской области на сборный пункт на Среднем Урале. У него случился приступ эпилепсии на фоне алкогольного отравления.

Также омбудсмен сообщила, что делом второго мобилизованного, тело которого нашли в столовой с двумя порезами на шее, занялись военные следователи.

«Смерть одного может быть связана с приступом эпилепсии на фоне алкогольного отравления. В причинах гибели второго разбираются военные следователи, дело контролирует военный прокурор Еланского гарнизона, — сообщила омбудсмен.

Напомним, трагедия с мобилизованным случилась в субботу, 1 октября.