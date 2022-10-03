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В Рязанской области прошли антитеррористические учения
Мероприятия прошли в Чучковском и Шиловском районах.

В Чучковском и Шиловском районах прошли антитеррористические учения. Об этом в понедельник, 3 октября, сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

Цель мероприятий — отработка взаимодействия силовых структур и органов власти Рязанской области при проведении контртеррористической операции на охраняемом промышленном объекте.

По сценарию, вооруженные люди проникли на территорию предприятия. Они столкнулись с тревожной группой караула, часть скрылась в лесу, а часть прорвалась на объект и захватила заложников.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Во время переговоров преступники угрожали убить заложников, а также выдвинули заведомо невыполнимые требования. Правоохранители решили провести боевое мероприятие. В итоге «террористов» нейтрализовали, а захваченных освободили. Скрывшихся в лесу преступников обнаружила и обезвредила поисково-штурмовая группа.

Учения показали готовность регионального оперштаба к планированию и проведению контртеррористических операций на территории Рязанской области.