В Рязани состоится открытие XII сезона ночной хоккейной лиги

Во вторник, 4 октября, на главной арене ДС «Олимпийский» состоится торжественное открытие регионального этапа XII всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в Рязанской области.

Во вторник, 4 октября, на главной арене ДС «Олимпийский» состоится торжественное открытие регионального этапа XII всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в Рязанской области.

На старт нового сезона выйдет 46 команд, а это более 1 000 хоккеистов-любителей. В программе мероприятия выступления воспитанников рязанского балета на льду, розыгрыш призов для зрителей, первый календарный матч сезона, в котором встретятся команды «Т-34» и ЛХК «Спасск 40+", а также матч за «Кубок Открытия», в рамках которого встретятся финалисты прошлого сезона — команды «Рельеф-Центр» и «Шкода-Рязань».

В этот день мероприятие посетят почетные гости: двукратный олимпийский чемпион, генеральный директор Ночной хоккейной лиги страны Алексей Касатонов и тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов. Для всех желающих гости проведут автограф-сессию.

Вход свободный.

Программа мероприятия:

18:30 — первый календарный матч сезона в дивизионе «Любитель 40+";19:30 — автограф-сессия с участием почетных гостей мероприятия;20:00 — торжественное открытие регионального этапа фестиваля;20:20 — матч за «Кубок Открытия», встречаются финалисты прошлого сезона «Рельеф-Центр» VS «Шкода-Рязань»;По окончанию матча состоится розыгрыш призов для зрителей.