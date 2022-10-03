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В Рязани отметили День ходьбы
В субботу, 1 октября, в день пожилого человека в ЦПКиО впервые прошло мероприятие по северной (скандинавской) ходьбе «Осенний марафон».

В субботу, 1 октября, в день пожилого человека в ЦПКиО впервые прошло мероприятие по северной (скандинавской) ходьбе «Осенний марафон». Его приурочили к всероссийскому дню ходьбы и всероссийской акции «10 тысяч шагов». В марафоне приняли участие около 100 участников.

Участников мероприятия приветствовали представитель минспорта Евгений Хорошилов и ответственный секретарь рязанской региональной общественной организации «Олимпийский совет Рязанской области» Павел Андреев.

Участникам представили мастер-класс по северной ходьбе и разминку. Их провели председатель регионального отделения федерации северной ходьбы Рязанской области Наталья Тихонова и сотрудник Центра общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий Константин Бакшеев.

Участники марафона преодолели дистанцию в три километра.

Перед отправлением на дистанцию и после специалисты Центра общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий сделали замеры физических показателей участников, что позволило оценить влияние ходьбы на организм.

После этого сотрудники спортивной школы олимпийского резерва ЦСК организовали для желающих экскурсию по парку.

Победителям марафона вручили медали и памятные подарки. Каждый участник Дня ходьбы получил сувениры от организаторов и партнеров.

Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Демография» федерального проекта «Спорт — норма жизни».

Организаторами мероприятия выступили министерство физической культуры и спорта Рязанской области, рязанская региональная общественная организация «Олимпийский совет Рязанской области», ГБУ «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий», ГАУ РО «СШОР ЦСК», ЦПКиО и Рязанское областное региональное отделение Российской Федерации северной ходьбы.