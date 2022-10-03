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В России граждане стран Центральной Азии не подлежат частичной мобилизации
Ранее появилась информация, что иностранные граждане подлежат призыву в рамках частичной мобилизации в России.

В России граждане стран Центральной Азии не подлежат частичной мобилизации. Об этом в понедельник, 3 октября, сообщили в российском посольстве в Ташкенте.

Ранее появилась информация, что иностранные граждане подлежат призыву в рамках частичной мобилизации в России. В российском посольстве в Ташкенте опровергли эту информацию.

«Информация о призыве граждан стран Центральной Азии, в том числе Узбекистана, в рамках объявленной в РФ частичной мобилизации не соответствует действительности», — сообщили в посольстве.