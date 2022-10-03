В Пронске отремонтируют мост через реку Проня за 336,6 млн рублей

Подрядчик разберет слои мостового полотна, проведет демонтаж и монтаж тротуарных блоков и балок пролетных строений, возведет новые опоры, отремонтирует существующие опоры методом несъемной опалубки.

В Пронске районе отремонтируют железобетонный мост через реку Проня за 336,6 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Дирекция дорог Рязанской области выделила 336 млн 595 тысяч 759 рублей. Подрядчик разберет слои мостового полотна, проведет демонтаж и монтаж тротуарных блоков и балок пролетных строений, возведет новые опоры, отремонтирует существующие опоры методом несъемной опалубки. А также установит новые опоры освещения, укрепит откосы насыпи и обустроит сопряжение, мостовое полотно и организованный водоотвод.

Согласно документации, отремонтируют сам мост длиной — 161,5 м и подходы к нему с двух сторон — 166,74 м. Ширина проезжей части будет — семь метров, а тротуаров — 1,4 м.

Работы выполнят с 21 октября 2022 по 20 ноября 2023.