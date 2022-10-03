Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 03
16°
Втр, 04
15°
Срд, 05
ЦБ USD 57.57 2.27 04/10
ЦБ EUR 54.39 1.65 04/10
Нал. USD 63.3 / 59.6 03/10 14:07
Нал. EUR 59.1 / 57.19 03/10 16:15
Новости
Мобилизация
Публикации
Список рязанских чиновников и депутатов с военным образованием, которы...
Журналист РЗН. инфо изучил сайты правительства и админи...
29 сентября 09:15
10 773
Мобилизованные рязанцы массово скупают термобелье, куртки и берцы в во...
Корреспондент РЗН. инфо побывал в нескольких рязанских...
28 сентября 19:39
13 179
Профессионалы рассказали, что взять с собой мобилизованным
Редакция РЗН. Инфо изучила различные военные Telegram-к...
26 сентября 18:43
27 591
Воспитанники рязанской академии тенниса стали призерами командного пер...
26 сентября 15:42
5 375
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
В Пронске отремонтируют мост через реку Проня за 336,6 млн рублей
Подрядчик разберет слои мостового полотна, проведет демонтаж и монтаж тротуарных блоков и балок пролетных строений, возведет новые опоры, отремонтирует существующие опоры методом несъемной опалубки.

В Пронске районе отремонтируют железобетонный мост через реку Проня за 336,6 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Дирекция дорог Рязанской области выделила 336 млн 595 тысяч 759 рублей. Подрядчик разберет слои мостового полотна, проведет демонтаж и монтаж тротуарных блоков и балок пролетных строений, возведет новые опоры, отремонтирует существующие опоры методом несъемной опалубки. А также установит новые опоры освещения, укрепит откосы насыпи и обустроит сопряжение, мостовое полотно и организованный водоотвод.

Согласно документации, отремонтируют сам мост длиной — 161,5 м и подходы к нему с двух сторон — 166,74 м. Ширина проезжей части будет — семь метров, а тротуаров — 1,4 м.

Работы выполнят с 21 октября 2022 по 20 ноября 2023.