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В Подмосковье контрактники пытались забрать у мобилизованных часть экипировки и телефоны
Инцидент произошел в воинской части в Алабине, куда привозят попавших по частичную мобилизацию.

В Подмосковье контрактники пытались забрать у мобилизованных часть экипировки и телефоны. Об этом пишет Telegram-канал BAZA.

Инцидент произошел в воинской части в Алабине, куда привозят попавших по частичную мобилизацию. Военнослужащие, прикрепленные к части, стали требовать у вновь прибывших одежду и мобильные телефоны.

После этого произошла массовая драка. По данным Telegram-канала, в драке пострадали около 20 контрактников. Драка закончилась, когда избитые закрылись в одном из помещений части и вызвали полицию.

В воинскую часть приехали военная полиция и сотрудники МВД. Конфликт решили на месте без написания заявлений.