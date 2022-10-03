В Новосибирской области сообщили о завершении первого этапа частичной мобилизации

В Новосибирской области сообщили о завершении первого этапа частичной мобилизации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на губернатора Андрея Травникова.

«Задание первого этапа частичной мобилизации мы выполнили. Сегодня продолжается доукомплектование отдельных подразделений, ведется подбор отдельных дефицитных военных специальностей. Для муниципалитетов это уже будут единичные случаи», — заявил политик.

Глава региона попросил глав муниципалитетов продолжить сопровождать мобилизационную работу, оказывать содействие комиссариатам.

По словам Травникова, на прошедшей неделе прошла большая работа по мобилизации во всех районах и городах области, а также проведены проводы резервистов.