В Новосибирске 18-летний мужчина изнасиловал двухлетнего ребенка
Мужчина являлся ребенку отчимом.
В Новосибирске 18-летний мужчина изнасиловал двухлетнего ребенка. Об этом в понедельник, 3 октября, сообщил Telegram-канал «Криминальные новости».
В Барабинске задержали 18-летнего сожителя матери пострадавшего ребенка. Его подозревают в сексуальном насилии в отношении ребенка.
О произошедшем узнали на приеме у врача. Мать привела ребенка с жалобами на вздувшийся живот. После осмотра медработник обратилась в правоохранительные органы.
Следователи возбудили уголовное дело.