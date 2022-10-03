В Новосибирске 18-летний мужчина изнасиловал двухлетнего ребенка

Мужчина являлся ребенку отчимом.

В Новосибирске 18-летний мужчина изнасиловал двухлетнего ребенка. Об этом в понедельник, 3 октября, сообщил Telegram-канал «Криминальные новости».

В Барабинске задержали 18-летнего сожителя матери пострадавшего ребенка. Его подозревают в сексуальном насилии в отношении ребенка.

О произошедшем узнали на приеме у врача. Мать привела ребенка с жалобами на вздувшийся живот. После осмотра медработник обратилась в правоохранительные органы.

Следователи возбудили уголовное дело.