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В Новосибирске 18-летний мужчина изнасиловал двухлетнего ребенка
Мужчина являлся ребенку отчимом.

В Новосибирске 18-летний мужчина изнасиловал двухлетнего ребенка. Об этом в понедельник, 3 октября, сообщил Telegram-канал «Криминальные новости».

В Барабинске задержали 18-летнего сожителя матери пострадавшего ребенка. Его подозревают в сексуальном насилии в отношении ребенка.

О произошедшем узнали на приеме у врача. Мать привела ребенка с жалобами на вздувшийся живот. После осмотра медработник обратилась в правоохранительные органы.

Следователи возбудили уголовное дело.