В Михайлове 35-летний мужчина выращивал марихуану

Во время обыска в его доме обнаружили банки с марихуаной, коробки с коноплей и ведра с каннабисом.

В Михайловском районе полицейские пресекли выращивание марихуаны. Подробности в понедельник, 3 октября, привела пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники выяснили, что 35-летний житель Подмосковья периодически приезжает в село Печерники в Михайловском районе для заготовки растительного наркотика в больших объемах.

Полицейские приехали к нему домой с обыском и обнаружили банки с марихуаной общей массой более 700 граммов и коробки с листьями конопли в стадии высушивания массой два килограмма 575 граммов. Также в доме находилось более десяти ведер, в которых злоумышленник ранее культивировал каннабис, а из собранного урожая изготавливал марихуану.

В отношении мужчины завели уголовное дело. Ему грозит наказание в виде десяти лет лишения свободы.