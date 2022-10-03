В Кремле отреагировали на просьбу Зеленского принять Украину в НАТО

Просьба президента Украины Владимира Зеленского о вступлении в НАТО вызвала разную реакцию. Об этом в понедельник, 3 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков,
По его словам, в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении в НАТО. Российские власти внимательно следят за ситуацией. Там также напомнили, что одной из причин начала спецоперации России на Украине и стала ориентация Киева на альянс.
Песков добавил, что в НАТО есть страны, которые поддерживают вариант ускоренного вступления, а есть страны, которые против этого.
«В любом случае, все ссылаются на правило о консенсусе, поэтому мы очень внимательно наблюдаем за этим решением», — сказал Песков.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 30 сентября, заявил, что подал заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке.