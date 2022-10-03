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В Кремле отреагировали на просьбу Зеленского принять Украину в НАТО
В НАТО есть страны, которые поддерживают вариант ускоренного вступления, а есть страны, которые против этого, заявил Песков.

Просьба президента Украины Владимира Зеленского о вступлении в НАТО вызвала разную реакцию. Об этом в понедельник, 3 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передали РИА Новости.

По его словам, в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении в НАТО. Российские власти внимательно следят за ситуацией. Там также напомнили, что одной из причин начала спецоперации России на Украине и стала ориентация Киева на альянс.

Песков добавил, что в НАТО есть страны, которые поддерживают вариант ускоренного вступления, а есть страны, которые против этого.

«В любом случае, все ссылаются на правило о консенсусе, поэтому мы очень внимательно наблюдаем за этим решением», — сказал Песков.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 30 сентября, заявил, что подал заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке.