В Казани за попытку поджога военкомата задержали школьницу

Девушка пояснила полицейским, что планировала поджечь военкомат так как была против СВО и частичной мобилизации.

В Казани за попытку поджога военкомата задержали школьницу. Об этом пишет Telegram-канал BAZA.

Ученица 11 класса пришла к зданию на улице Журналистов ночью. При себе у нее было три бутылки с «коктейлем Молотова». Две из них она бросила в здание военкомата, но не попала в цель — ей удалось поджечь только траву рядом.

Подростка задержали и доставили в отделение, у нее нашли при себе третий «коктейль». Девушка пояснила полицейским, что планировала поджечь военкомат так как была против СВО и частичной мобилизации.