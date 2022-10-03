В Херсонской области пресекли попытку прорыва ВСУ
Российские военные остановили попытку украинской армии прорвать оборону на николаевском направлении.
В Херсонской области пресекли попытку прорыва ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале
По словам чиновника, российские военные остановили попытку украинской армии прорвать оборону на николаевском направлении.
«Нацисты продвинулись вдоль Днепра в направлении Дудчан и там получили „люлей“ от ВКС России», — написал Стремоусов.
Уточняется, что на данный момент ситуация находится под контролем.
30 сентября президент Владимир Путин подписал договор о вступлении в состав России четырех новых областей — Луганской и Донецкой народной республик, а также Запорожской и Херсонской областей.