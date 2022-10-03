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В Горроще дерево упало на припаркованные автомобили
Дерево повредило минимум три машины, из людей никто не пострадал.

В Горроще дерево упало на припаркованные автомобили. Об этом сообщили очевидцы в группе «Типичная Рязань».

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 3 октября, на улице 10-я линия около дома № 35. По словам автора фото, дерево повредило минимум три машины, из людей никто не пострадал.

Рязанец отметил, что два раза писал заявления по поводу аварийных деревьев на участке от 10-й линии до улицы Островского через «Госуслуги», но ему сообщили что сроки спила неизвестны.

Фото Михаила Нилова