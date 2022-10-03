Умер рязанский протоиерей Николай Бобров

Настоятель храма Владимирской иконы Божией Матери в селе Ардабьево Николай Бобров умер 30 сентября в возрасте 85 лет.

Умер рязанский протоиерей Николай Бобров. Об этом сообщили на сайте касимовской епархии.

Настоятель храма Владимирской иконы Божией Матери в селе Ардабьево Николай Бобров умер 30 сентября в возрасте 85 лет.

В воскресенье, 2 октября со священнослужителем простились в храме, настоятелем которого он был. На церемонию приехали его прихожане из Московской, Владимирской и Рязанской областей.

Похоронили Николая Боброва на кладбище при Всехсвятском храме в Елатьме.