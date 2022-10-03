Рязанским предпринимателям объяснили алгоритмы действий при частичной мобилизации
Специалисты центра «Мой бизнес» Рязанской области подготовили документ, где в формате «вопрос-ответ» собрали официальные комментарии и алгоритмы действий во всех ситуациях, в которые сегодня может попасть бизнес.
В связи с частичной мобилизацией предприниматели региона как и всей страны столкнулись с целым рядом острых вопросов.
Специалисты центра «Мой бизнес» Рязанской области подготовили документ, где в формате «вопрос-ответ» собрали официальные комментарии и алгоритмы действий во всех ситуациях, в которые сегодня может попасть бизнес.
Например, что делать, если мобилизован директор предприятия? Как быть с мобилизованными сотрудниками?
На эти и многие другие вопросы вы найдете ответы в документе, который