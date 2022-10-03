Рязанский приборный завод принял участие в финальном этапе конкурса «Мастера Рязанской области»

Сотрудница Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») вошла в пятерку лучших в финале конкурса профессионального мастерства «Мастера Рязанской области».

Сотрудница Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») вошла в пятерку лучших в финале конкурса профессионального мастерства «Мастера Рязанской области».

Монтажница 5-го разряда РЭАиП сборочно-монтажного цеха Евгения Никонова представила АО «ГРПЗ» на областном конкурсепрофмастерства «Мастера Рязанской области» в номинации «Лучший монтажник РЭАиП» и заняла пятое место среди 16 участников. Онанаграждена дипломом участника и памятным подарком.

По условиям конкурса необходимо было ответить на 30 тестовых вопросов, а также выполнить приклейку и пайку радиоэлементов. В состязаниях, которые прошли на базе АО «Радиозавод», приняли участие 10 ведущих предприятий Рязани и области.

«Я поздравляю Евгению с хорошим результатом. Участие в конкурсах, как показывает практика, развивает у молодежи интерес к профессии, желание совершенствовать свои трудовые навыки, повышает престиж специальности», — отметил генеральный директорБорис Виноградов.

Областной конкурс профмастерства «Мастера Рязанской области» организован Министерством экономического развития области. Цель конкурса — повышение престижа высококвалифицированного труда работников массовых профессий, пропаганда их достижений и передового опыта, содействие в привлечении молодежи для обучения и трудоустройства на рабочие профессии.