Рязанские полицейские остановили 17-летнего подростка на «ВАЗе» без «прав»

Нарушителя задержали в областном центре в Московском районе города.

В Рязани полицейские пресекли езду на автомобиле несовершеннолетним. Подробности в понедельник, 3 октября, привела пресс-служба регионального УМВД.

Нарушителя задержали в областном центре в Московском районе города. Полицейские во время патрулирования заметили автомобиль «ВАЗ 2106». Их внимание привлекла тонировка стекол и неуверенная манера вождения.

Полицейские остановили автомобиль и попросили водителя предъявить документы. Выяснилось, что за рулем машины был 17-летний подросток.

Правоохранители вызвали на место экипаж ДПС и родителей задержанного. Подростка отстранили от управления транспортным средством. Родителей привлекут к ответственности.