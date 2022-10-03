Рязанские полицейские остановили 17-летнего подростка на «ВАЗе» без «прав»
Нарушителя задержали в областном центре в Московском районе города.
В Рязани полицейские пресекли езду на автомобиле несовершеннолетним. Подробности в понедельник, 3 октября, привела пресс-служба регионального УМВД.
Нарушителя задержали в областном центре в Московском районе города. Полицейские во время патрулирования заметили автомобиль «ВАЗ 2106». Их внимание привлекла тонировка стекол и неуверенная манера вождения.
Полицейские остановили автомобиль и попросили водителя предъявить документы. Выяснилось, что за рулем машины был 17-летний подросток.
Правоохранители вызвали на место экипаж ДПС и родителей задержанного. Подростка отстранили от управления транспортным средством. Родителей привлекут к ответственности.