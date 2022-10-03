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Песков: сроки восстановления поврежденных ниток «Северных потоков» пока неизвестны
По его словам, в Кремле есть понимание, что это нужно восстановить, но нет понимания, на какое международное сотрудничество можно рассчитывать России.

В Кремле оценили сроки восстановления поврежденных ниток «Северных потоков». Об этом в понедельник, 3 октября, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передали РИА Новости.

По его словам, в Кремле есть понимание, что это нужно восстановить, но нет понимания, на какое международное сотрудничество можно рассчитывать России.

«Не понятно, на какое международное сотрудничество в этой ситуации мы можем рассчитывать, учитывая, такую истерически-антагонистическую позицию всего коллективного Запада в отношении нашей страны, и непонятно, конечно, еще предстоит произвести обследование этих районов, и понять, что там внизу, что там на дне, чтобы понять размер бедствия», — сказал Песков.

Напомним, повреждения на «Северных потоках» произошли 26 сентября.